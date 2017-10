Aborti clandestini cruenti su giovani prostitute: arrestato "The Doctor"

Un 51enne nigeriano, F.E. è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver effettuato cruenti aborti clandestini a pagamento ai danni di giovani prostitute.

"The Doctor", come era soprannominato il medico improvvisato, di giorno era possibile trovarlo all'esterno di un noto centro commerciale napoletano nelle vesti di clochard.

L'uomo è stato fermato dopo aver fatto abortire una sua connazionale di 20 anni e mentre si accingeva ad intervenire su una donna incinta di 12 settimane.

Le due donne erano tenute segregate in una stanzetta, nella quale i carabinieri hanno trovato anche farmaci abortivi. Sarebbero almeno sei gli aborti con protagonista "The Doctor", che percepiva per le sue prestazioni dai 300 ai 2500 euro.