"Le donazioni di abiti usati fanno guadagnare i camorristi": lo dice il 5 stelle Vignaroli

"In Italia milioni di cittadini donano in buona fede i loro indumenti usati nei contenitori gialli o nelle parrocchie pensando che servano ai fini solidali. In realtà buona parte delle donazioni di questi abiti finiscono per incrementare un traffico illecito dal quale i clan camorristici traggono enormi profitti": è quanto dichiara il deputato M5S, Stefano Vignaroli, vicepresidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che ha depositato un'interrogazione parlamentare.



"L’economia mafiosa degli indumenti si muove sull’asse Prato-Ercolano-Tunisi, dove si concentrano le imprese che stoccano e smistano gli indumenti". Nell'interrogazione depositata Vignaroli chiede quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di monitorare un fenomeno che coinvolge anche soggetti la cui buona reputazione induce i cittadini a donare gli indumenti. "Bisogna fare ancora tanto per smantellare questo sistema e tutelare chi vuole lavorare in trasparenza e legalità. Che il Governo prenda atto dell'interrogazione e si attivi", conclude Vignaroli.