Luca Abete denuncia: "I furbetti dell’abilitazione all'insegnamento in Romania"

Striscia la Notizia torna in provincia di Napoli per smascherare, stavolta, i furbetti dell’abilitazione all’insegnamento. Luca Abete ha svelato, infatti, il sistema che alcune Scuole di Formazione utilizzano per bypassare le lungaggini italiane e abilitare così centinaia di laureati.

Il tutto si svolge in Romania, dove è possibile senza seguire alcun corso presentarsi direttamente all’esame finale che si rivela una vera formalità grazie alla complicità della commissione. L’esame si supera quindi senza alcuna fatica e, addirittura, senza conoscere la lingua rumena. Abete ha incalzato il titolare dell’istituto che, davanti alle telecamere e al microfono verde dell’inviato ha prima negato le proprie responsabilità, poi ha promesso di abbandonare per sempre questa pratica illecita.