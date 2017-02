Trasporti Napoli, via al rilascio degli abbonamenti agevolati per fasce deboli

A seguito dell'impegno preso dall'Amministrazione comunale di Napoli per contrastare le situazioni di disagio socioeconomico, da oggi sarà possibile rivolgersi agli sportelli del Consorzio Unico Campania per il rilascio degli abbonamenti "agevolati" del trasporto pubblico locale per pensionati, invalidi e disoccupati.

I richiedenti potranno recarsi, provvisti di certificazione ISEE, presso tutti gli info point di Unico Campania dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.