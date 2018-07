Blitz in un negozio della Duchesca: 570 capi d'abbigliamento contraffatti

Un 50enne è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro per commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione.

I militari lo hanno sorpreso in un deposito nella sua disponibilità in zona Duchesca, dove su numerosi scaffali aveva esposto in vendita 573 capi contraffatti (scarpe, magliette, pantaloni) di noti marchi di moda nazionale e internazionale. I capi di abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro; sigilli apposti anche al locale.