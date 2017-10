Oltre 400 capi d'abbigliamento sequestrati alla Duchesca

Nuovo blitz delle forze dell'ordine alla Duchesca. Gli agenti del commissariato Vicaria-MErcato hanno sequestrato 400 capi di abbigliamento falsi. Diverse le marche contraffatte: Colmar, Stone Island, Armani, Monclair, Kway solo per citarne alcune.

Durante un pattugliamento di routine, i poliziotti hanno avvistato un rapido andirivieni di cittadini extracomunitari nei pressi di un magazzino. Quando gli agenti sono scesi dalla volante, alcune di queste persone sono fuggite abbandonando lungo il percorso diversi capi di abbigliamenti palesemente falsi. All'interno dello stabile, la polizia ha trovato t-shirt, cappotti e altro, per un totale di 150 capi.