Scampia, la Vela di Gomorra non c'è più: gli ultimi "morsi" all'edificio

Ci siamo, la Vela Verde di Scampia, che fu pure scenario di diverse puntate della serie tv Gomorra, non esiste più.

Le pinze idrauliche l'hanno morsa per l'ultima volta, lasciandone macerie. Un edificio da 50mila metri cubi sventrato, la cui opera di demolizione - interrotta durante il lockdown - già iniziata da tempo era slittata di qualche settimana.

Al suo posto ci saranno "strutture sociali a supporto del quartiere". La vela era uno dei quattro edifici (in origine erano 7) diventati nel tempo simbolo del degrado del quartiere nella zona Nord di Napoli. Nel cantiere oggi resta in piedi un ultimo pezzo dell'edificio che sarà smontato definitivamente nel giro di una settimana.

Ai lavori di demolizione, ritenuti dalla cittadinanza particolarmente carichi di significato simbolico, hanno assistito anche questa volta numerose persone. L'abbattimento della vela fu salutato mesi fa con una festa cui parteciparono centinaia di persone tra cui il sindaco Luigi de Magistris.

"Un evento storico ma occorre non fermarsi"

Si tratta, secondo il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli, Apostolos Paipais, che oggi ha visitato il cantiere, di "Un evento storico perché rappresenta l'abbattimento di un mostro non solo dal punto di vista strutturale, ma anche ideologico". Per Paipais è una "vittoria del territorio, dei cittadini e del Comitato Vele che per 30 anni ha lottato per questo". Ora - conclude - serve "si continui il processo di abbattimento e di riqualificazione di tutta l'area, con la ristrutturazione della Vela Celeste e l'abbattimento delle altre due Vele, altrimenti l'opera resterà incompiuta".