Scampia, 18 offerte per l'abbattimento delle Vele

L'incontro tenutosi ieri a Palazzo San Giacomo tra il sindaco de Magistris e il Ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti è stato utile anche per un aggiornamento sui cronoprogroammi che riguardano la riqualificazione di Scampia nell'ambito del cosiddetto Patto per Napoli. Il Ministro ha sottolineato che per l'abbattimento della Vela verde sono arrivate già 18 offerte, al vaglio della commissione di valutazione. Si procederà poi all'aggiudicazione. Per quanto riguarda i tempi, il sindaco de Magistris ha detto: "Siamo nel pieno rispetto dei cronoprogrammi stabiliti".