Vele di Scampia, arriva l'annuncio: "Entro marzo 2018 al via i lavori di demolizione"

Le tre vele di Scampia (verde, rossa, gialla) saranno demolite entro marzo 2018. Lo ha annunciato l'assessore all'urbanistica del Comune di Napoli Carmine Piscopo, intervenuto durante la manifestazione "Il Sabato delle Idee” dedicato ai progetti di sviluppo e riqualificazione per il ‘dopo vele’ a Scampia ospitato stamane dall’auditorium “Giuseppe Esposito” dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris. "Entro marzo 2018 ci sarà la demolizione delle tre vele", ha dichiarato Piscopo. "Ed entro l'anno, quindi entro il 31 dicembre 2017, pubblicheremo il bando per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e nuova destinazione d'uso della quarta vela - la celeste". L'intenso dibattito tra enti, istituzioni, studenti e imprenditori ha lasciato sul tavolo alcune interessanti proposte per il futuro di Scampia.