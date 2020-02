L'urlo delle Vele prima dell'abbattimento: "Questo non è uno zoo. Scampia riparte da qui"

Mancano poche ore all'inizio dell'abbattimento della Vela Verde di Scampia. La tensione nel quartiere cresce minuto dopo minuto. Maria vive qui da quarant'anni e dal suo balcone vede avvicendarsi le troupe televisive giunte in città per seguire l'evento. Vengono da ogni parte d'Italia e d'Europa. A breve, verrà giù uno dei simboli di Gomorra: "Questo non è uno zoo - tuona Maria - siamo gente che ha diritto di vivere dignitosamente".

A la riappropriazione della dignità parte dalla distruzione di questi mostri in cemento, dopo dal 1980 hanno proliferato degrado e criminalità prima che Scampia, dopo la faida di camorra degli anni 2000, ha deciso di rialzare la testa: "Nelle Vele ho trascorso la mia infanzia - racconta Maria - ho ricordi belli e brutti. Era un periodo complicato, non avevamo nulla, nemmeno l'asfalto. Però sono molto legato a questo luogo. Una parte di me è dispiaciuta per l'abbattimento, ma l'altra parte è molto felice perché da qui parte la rinascita di questo quartiere. Ai politici dico di non venire qui a mettere il cappello per la campagna elettorale. Qui nessuno ha fatto mai nulla per noi, tutto ciò che abbiamo ottenuto è grazie al nostro impegno e a quello del Comitato Vele".

Per il Comitato sono giorni frenetici. Scampia è tornata ad essere centro del mondo e, stavolta, la camorra non c'entra nulla. "Per il resto del mondo siamo tutti camorristi. Non si può negare che qui, tempo fa, i clan comandassero, ma oggi non è così. Siamo persone oneste, che lavorano. C'è chi ha il posto, chi lavora a nero, chi si arrangia". Il quartiere a Nord di Napoli è una delle aree a maggior tasso di disoccupazione d'Italia. Per questo motivo, è ancora più importante la clausola sociale siglata per inserire nel cantiere dell'abbattimento cinque disoccupati storici che ancora vivono nelle Vele: "Nessuno ci ha mai dato una possibilità - spiega Francesco, uno dei cinque lavoratori - adesso sento di aver riacquistato la dignità e quando torno a casa posso guardare in faccia i miei figli con orgoglio".