De Magistris: "Le vele di Scampia verranno abbattute in estate"

Le vele di Scampia saranno abbattute a breve. È l’annuncio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris all’uscita di Palazzo Chigi a Roma dopo aver firmato, insieme ad altri 23 sindaci, la convenzione per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie cittadine. Per Napoli, tra i progetti, figura proprio l’abbattimento delle vele di Scampia. La prima verrà giù all’inizio dell’estate. Delle quattro totali ne resterà in piedi solo una, la B, che, una volta riqualificata e trasformata, diventerà poi la sede della Città metropolitana di Napoli. Le vele A, C e D, invece, saranno definitivamente demolite.

Il progetto è stato illustrato in breve durante una conferenza stampa dell’Anci, svoltasi proprio a margine della firma. Il sindaco ha così spiegato le dinamiche che precederanno l’abbattimento e la successiva riqualificazione: in questi giorni mille persone saranno trasferite dalla prima delle Vele da abbattere. Il valore complessivo del progetto, dal titolo "Restart Scampia: da margine urbano a centro dell'area metropolitana", è di 27 milioni di euro. «Le Vele da simbolo di degrado ma anche voglia di riscatto, diventeranno luogo di innovazione architettonica e urbana», ha spiegato il sindaco.