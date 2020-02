Concerto nelle Vele, de Magistris canta '167': "La sfida è portare qui i servizi che mancano"

Il sindaco Luigi de Magistris ha preso parte al concerto tra le Vele di Scampia per celebrare l'inizio dei lavori di abbattimento della Torre Verde. Durante l'evento si sono esibiti tutti artisti nati nel quartiere. "La sfida è portare la perfieria ad essere centro. Non abbiamo ancora fatto tutto quello che volevamo, ma abbiamo intrapreso una strada giusta. A Scampia, da settembre, ci sarà anche l'Università, con il corso in Scienze infermieristiche".