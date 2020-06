Prosegue l'abbattimento della Vela Verde. Le operazioni erano iniziate a febbraio, con gran giubilo dell'amministrazione comunale (De Magistris aveva parlato di "Vittoria della città") ma si erano poco dopo arrestate per l'arrivo in Italia della pandemia, che tutte le attività ha bloccato. Da metà maggio i lavori continuano, pezzo dopo pezzo cadono quelle mura che per quasi quarant'anni hanno ospitato tante famiglie, storie, vite.