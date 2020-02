Abbattimento della Vela Verde, c'è la data: giovedì 20 febbraio

“Il 20 febbraio sarà un giorno storico per Scampia, per Napoli e per il Paese". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris sull’abbattimento della Vela verde di Scampia che è prevista per giovedì 20 febbraio alle ore 11:30. Un percorso inziato moltissimo tempo fa, quello dell'abbattimento delle vele, che fa parte del più ampio progetto 'Restart Scampia'.

Si procederà poi alla fase successiva all’abbattimento delle vele di Scampia: una fase di riqualificazione e di smaltimento dei materiali di risulta. Già dallo scorso anno tutti i nuclei che vivevano nella Vela Verde sono stati trasferiti in alloggi popolari.

"Sarà una tra le più grandi operazioni di trasformazione urbana del sud Italia, resa possibile grazie a un intenso lavoro istituzionale e alla partecipazione attiva dei suoi abitanti. Come per Unesco, i Pua e i principali cantieri in corso, vogliamo costruire per le Vele un focus che racconti costantemente Restart Scampia in tutte le sue fasi". Questo il commento dell'Assessorato Urbanistica e Beni comuni del Comune di Napoli ai lavori che hanno preceduto l'abbattimento della Vela.

Intanto procede la costruzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Scampia. Il Comune di Napoli aveva chiesto e ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti per il Mezzogiorno la devoluzione di 861.748 euro per il completamento della facoltà.