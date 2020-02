Scampia, via alla demolizione della Vela verde: "Oggi si abbatte un pregiudizio"

Sono partite questa mattina a Scampia, alle 11,15 circa, le operazioni di abbattimento della Vela Verde. Una pinza meccanica demolirà il quarto dei sette edifici di edilizia popolare progettati dall'architetto Francesco Di Salvo e costruiti tra gli anni '60 e '70.

"Oggi si abbatte quel pregiudizio e quell'ingiusta immagine di Gomorra. Si tratta di un'ulteriore pagina di riscatto della nostra città. In passato si è parlato tanto di abbattimento delle Vele e della bonifica di Bagnoli, ma non c'era una forte volontà politica. Negli ultimi anni, invece, c'è stato tanto lavoro e tanto impegno concreto, non chiacchiere. Le Vele hanno rappresentato per troppo tempo nel mondo l'immagine di Gomorra e non c'è ingiustizia perchè lì in questi anni sono nate tante associazioni civiche. Non c'è solo camorra in quei luoghi. Lì si è vissuto per tanto tempo con problemi anche di luce elettrica e acqua, ma tanta gente non ha mai mollato e ha resistito. Ora a Scampia sorgeranno scuole, attrezzature, parchi, asili nido, attività del terziario e tanto altro. A settembre, poi, partirà anche l'Università", ha affermato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di un'intervista a Radio Crc.

L'ultimo messaggio del Comitato Vele

"Questo è solo l'inizio. Scampia vuole tutto", è il testo degli striscioni collocati sulla vela verde nelle ultime ore dagli attivisti del Comitato Vele. "Stanotte con un blitz all’interno del cantiere abbiamo lasciato il nostro ultimo messaggio sulla Vela che tra qualche ora andrà giù. Perché fosse chiaro a tutti che non ci fermiamo, che la strada è lunga e che la vittoria di oggi è la vittoria di un popolo per troppi anni dimenticato e mortificato".

"Questo abbattimento non è solo la demolizione materiale di un edificio, ma è la consacrazione reale di un processo di decisione collettiva e popolare e di un risultato che guarda immediatamente a tutto ciò che c’è ancora da fare. Abbiamo dinanzi una sfida storica: rovesciare decenni di narrazione distorta e tossica sull’area nord di Napoli e mostrare al mondo intero che quando le persone sono coinvolta in percorsi di partecipazione reale anche i risultati che sembrano irraggiungibili possono diventare realtà", il pensiero del Comitato Vele.

Panini: "Giornata storica per l'Italia intera"

"Quella di oggi è una giornata storica non soltanto per Scampia, ma per l'intero Paese perchè un luogo conosciuto nel mondo come un 'luogo del male', dimostra di essere il luogo in cui centinaia di persone con determinazione ed impegno hanno contribuito a costruire, dai loro sogni, un progetto di vita. Si abbatte una vela, c'è il progetto esecutivo per ristutturare la vela azzurra, per abbattere le altre e per rendere questo territorio pieno di parchi, scuole, di ritrovo. Insomma la democrazia, la voglia, il bisogno, hanno trionfato. In questo processo il Comune di Napoli è stato ampiamente protagonista. Oggi è davvero una gran bella giornata". Così il vicesindaco di Napoli Enrico Panini ai microfoni di NapoliToday.

La storia delle Vele

Sono tre le vele abbattute sino ad oggi, tra la fine degli anni '90 e gli inizi degli anni '2000: la F, la G e la H, l'ultima in ordine di tempo, demolita nell'aprile 2003. Alle vele rimaste in piedi, accanto alla classificazione alfabetica, se ne è aggiunta anche una cromatica.

Nell'agosto del 2016 una delibera del Comune di Napoli ha previsto l'abbattimento di tre vele e la riqualificazione della quarta, la cosiddetta "Vela azzurra". Nel marzo del 2017 è stato ufficializzato lo stanziamento dei fondi, erogati dal Governo, necessari per l'intervento.

Dal 2019 il via al progetto Restart Scampia, che prevede l'abbattimento di tre vele (la verde appunto, la rossa e la gialla), la ristrutturazione di quella azzurra, dove sorgeranno gli uffici della Città Metropolitana di Napoli, e la riqualificazione della zona.

"Scampia quartiere di vita, resistenza, bellezza e lotta"

"Oggi iniziano le operazioni di abbattimento della vela verde di Scampia. La storia ed il suo corso cambiano in base alle donne e uomini che se ne sentono parte. Scampia è quartiere di vita, resistenza, bellezza e lotta. Per noi oggi è una giornata incredibile che non accade per caso. Grazie Luigi de Magistris e Comitato Vele Scampia! La politica che ha ascoltato", le parole dell'assessore comunale al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente.

