Ricciardi, Caldore &Co.: concerto tra le Vele di Scampia

Franco Ricciardi, Luciano Caldore, Enzo Dong, Pepp Oh, Ivan Granatino, Maldestro solo per citarne alcuni. Al concerto tra le Vele di Scampia hanno voluto prendere parte tutti i cantanti e i musicisti che sono nati nel quartiere. "E' un giorno storico - afferma Franco Ricciardi - ma ammetto che quando ho visto cadere il primo pezzo ho provato una grande malinconia. Però se questo vuol dire ripartire alla grande allora bn venga l'abbattimento". Ad assistere allo spettacolo è accorso non solo il popolo delle Vele, ma centinaia di cittadini di tutta l'area Nord.