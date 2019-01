Sgombero ai Camaldolilli: dopo gli scontri, gli abbattimenti

Nella giornata di ieri sono state completate, senza problematiche di ordine pubblico, le operazioni di abbattimento di due ville abusive in via Camaldolilli, già sgomberate lo scorso mese di novembre .

Tutt'altra situazione si trovarono di fronte gli agenti del Reparto mobile al momento dello sgombero. Decine di persone si frapposero tra loro e l'abitazione impegnandoli per tutta la giornata. Duri scontri con le forze dell'ordine caratterizzarono la giornata che si concluse solo in serata con lo sgombero di una prima abitazione per proseguire poi il giorno seguente con le operazioni di sfratto della seconda.

Si tratta di due abitazioni abusive risalenti agli anni '70 e '90 per le quali era stato emesso l'ordine di demolizione eseguito nel corso della giornata odierna.

