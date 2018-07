Pizzicati ad abbandonare mobili vecchi: multati, ripuliscono tutto

Sono stati scoperti dai carabinieri della forestale, avvertiti da un cittadino. A Marigliano, in località piazzale provinciale, due persone stavano scaricando vecchi mobili rotti.

Giunti sul posto i carabinieri hanno colto sul fatto due rom (un 23enne ed una 31enne), che vistisi scoperti hanno ripulito la zona caricando nuovamente i mobili sul furgone.

Non è stato sufficiente. I militari li hanno sanzionati per abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo, con sanzione di 600 e obbligo di portare in visione ai carabinieri - entro 10 giorni - la documentazione attestante il regolare smaltimento dei rifiuti.