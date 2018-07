Sorpresi mentre abbandonano mobili vecchi: sanzionati

Stavano lasciando per strada mobili vecchi della loro abitazione. Li ha visti un cittadino ed ha chiamato i carabinieri. Sanzionate due persone con una multa da 600 euro per abbandono di rifiuti in strada. Si tratta di un 23enne ed una 31enne di origini romene e residenti nel quartiere Mariglianella.

I due sono stati visti da un abitante della zona che ha chiamato i carabinieri della forestale. I militari hanno fermato i due giusto in tempo e li hanno costretti a caricare di nuovo tutti i mobili sul furgone con il quale li avevano portati e a ripulire l'area. I due hanno dichiarato che si trattava di mobili vecchi della propria abitazione di cui volevano disfarsi.