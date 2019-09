Whirlpool, i lavoratori in corteo bloccano l'A3

Protestano i lavoratori della Whirlpool di via Argine, scontenti per quanto emerso ieri dal tavolo di contrattazione al Mise in cui l'azienda ha ribadito la cessione del loro stabilimento.

Urlando lo slogan "Napoli non molla", hanno iniziato una sfilata che ha creato notevoli disagi alla viabilità. Partiti da via Argine, sono riusciti a bloccare l'autostrada in entrambe le direzioni, entrando sull'asse principale dell A3 in direzione Sud. Tra loro, a causa anche del caldo, si sono registrati diversi malori.

Nella giornata di domani, una loro delegazione sarà al Duomo nel giorno dedicato al Santo patrono di Napoli.

Video di Massimo Romano