Allacciamento A16 chiuso per due notti: l'annuncio di Autostrade

Resterà chiuso l'allacciamento tra l'A1 Milano-Napoli e l'A16 Napoli-Canosa, verso Canosa: la strada resterà chiusa per programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, per due notti consecutive, dalle 22 di mercoledì 17 alle 6 di giovedì 18 aprile e dalle 22 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 aprile.

Lo riferisce Autostrade per l'Italia in una nota: agli automobilisti provenienti da Napoli si consiglia di proseguire fino all'allacciamento con l'A30 Caserta-Salerno, per poi immettersi sull'A16.