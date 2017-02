Terra dei Fuochi: "Negli ultimi 20 giorni 8 bambini sono morti di tumore"

"Negli ultimi 20 giorni sono 8 i bambini morti di tumore". A dirlo, le mamme aderenti al comitato 'Vittime della Terra dei fuochi' davanti alla Prefettura di Napoli dove è in corso una riunione su Bagnoli con il ministro per il Mezzogiorno de Vincenti.

"Questi bambini non riposeranno mai in pace. Per loro non c'è giustizia". I bambini deceduti nell'ultimo mese avevano tra i 7 mesi e gli 11 anni.