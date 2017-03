Minore lo prende in giro, lui lo accoltella

Ha reagito allo sfottò di un ragazzino ferendolo con un coltello. È successo ad Ercolano dove è stato denunciato un 60enne per il ferimento di un 15enne del posto. Ad avvertire gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano è stato il personale medico dell'ospedale Maresca di Torre del Greco dove il minorenne si è presentato per farsi medicare ad una mano. Una ferita da taglio procurata dopo l'aggressione del 60enne nei pressi del Mav di Ercolano, in via Traversa Mercato.

Lì il giovane svolge l'attività di garzone di un bar e proprio mentre stava lavorando è stato avvicinato dall'uomo che lo ha preso da dietro e lo ha minacciato con un coltello da cucina alla gola. Nel tentativo di divincolarsi il giovanissimo si è procurato la ferita alla mano sinistra che poi è stata curata nel nosocomio corallino. Il gesto dell'uomo sarebbe una “vendetta” per degli episodi nel corso dei quali è stato preso in giro dal giovane. Il tutto gli è costato una denuncia visto che i carabinieri lo hanno rintracciato ed hanno trovato il coltello da cucina utilizzato per minacciare il giovane nel corso di un controllo poco più tardi.