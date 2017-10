I 5 Stelle si tagliano lo stipendio e regalano un ecografo al Loreto Mare

Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha donato un ecografo all'Ospedale Loreto Mare. Lo ha fatto con parte degli stipendi tagliati dall'inizio della legislatura. Circa 428mila euro la "cassa" raccolta dall'estate 2015 a oggi dai grillini. Di questi, 36mila sono stati utilizzati per l'acquisto di attrezzature da destinare al presidio ospedaliero di via Marina. "Non è beneficenza, questa è la nostra visione della politica" il commento del capogruppo Valeria Ciarambino.