Guerra ai parcheggiatori abusivi: 51 persone fermate dalla Polizia Municipale

Guerra ai parcheggiatori abusivi: nuovi controlli nei quartieri San Giuseppe e nei pressi del Porto da parte degli uomini della Polizia municipale.

I controlli in via Rua Catalana, via Flavio Gioia, via Sedile di Porto, via De Gasperi, piazzetta Schilizzi, via Depretis, piazza Matteotti, via Oberdan e via Filzi hanno portato al fermo e all’identificazione di 51 parcheggiatori abusivi, alcune dei quali anche con precedenti penali.

All’atto del controllo sono stati sequestrati 487 euro quale provento dell’attività illecita ed effettuati 237 verbali per sosta selvaggia.