Torre del Greco, sequestrati 41 milioni di euro di soldi falsi

I Carabinieri della compagnia Napoli-Stella hanno tratto in arresto per detenzione di banconote false e per detenzione di strumenti destinati alla falsificazione un 67enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso genere.

Durante una perquisizione nel suo domicilio, poi estesa anche ai terreni circostanti, i militari dell'Arma hanno scoperto che in un capanno con tetto coibentato aveva depositato barili di plastica, di quelli per uso alimentare con coperchio a tenuta stagna, che sono risultati contenere 90 pacchi di banconote.

I Carabinieri hanno conteggiato banconote false da 100 e 50 false per un totale di 41 milioni di euro. Quelle da 100 avevano 18 numeri seriali diversi, mentre quelle da 50, 12 differenti.

Nei bidoni c’erano anche i clichè: uno per fabbricare banconote da 50 e due per l’applicazione dei contrassegni sulle banconote da 50. Su 23 fogli erano impresse le stampe di prova.

L’ingentissima quantità di denaro, che si presume fosse in via d’immissione, è stata sequestrata. Iniziate le analisi tecniche a cura del personale della Banca d’Italia e del comando Carabinieri antifalsificazione monetaria.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.