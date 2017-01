"Mi hanno chiesto del denaro": 27enne viene accoltellato dopo una lite

Un ucraino di 27 anni residente a Marigliano è stato accoltellato ieri sera in città. Ne dà notizia il Mattino. Alla polizia ha raccontato di trovarsi in via Alessandro Poerio, zona Mercato, con altri connazionali, quando è stato avvicinato da un altro straniero che gli ha chiesto denaro.

Poco dopo, è stato ferito al torace. Ora è ricoverato all'ospedale Loreto Mare: non è in pericolo di vita.