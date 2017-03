Aggredisce un 25enne con la mazza da baseball: arrestato

I carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno tratto in arresto un 36enne residente a Marigliano. In un bar su via Nazionale delle Puglie, nel corso di una lite per futili motivi, aveva aggredito un 25enne colpendolo con una mazza da baseball.

Durante perquisizione nella sua autovettura, è stato rinvenuto e sequestrato anche un macete. Il 25enne è stato portato all’ospedale di Nola per una ferita lacero contusa alla testa, ecchimosi ed ematomi per tutto il corpo guaribili in 10 giorni. Il 36enne invece è ai domiciliari.