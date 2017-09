Scoppia un litigio per le pulizie in casa: 20enne ferito con cocci di bottiglia

A seguito di richiesta di aiuto al 112, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti d’urgenza in via Roma a Pomigliano d'Arco dove era stata segnalata una lite in ua abitazione.

Poco prima, al culmine di discussioni sorte per la gestione e la pulizia della casa, un marocchino 27enne aveva aggredito un connazionale di 20 anni colpendolo al collo con i cocci di vetro di una bottiglia.

La vittima è stata ricoverata alla clinica Villa dei fiori di Acerra per una profonda ferita. Il 27enne è stato individuato in via Nazionale delle Puglie mentre tentatav di allontanarsi. Ora è ai domiciliari per lesioni personali aggravate.