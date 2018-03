Schiaffeggia la madre e picchia il padre per 10 euro: 19enne furioso per il crack

A Ercolano un 19enne ha aggredito i genitori per ottenere 10 euro, che gli sarebbero serviti ad acquistare cocaina e crack. Il giovane ha picchiato in casa la mamma, colpendola con schiaffi al volto e scaraventandola contro una porta. Non riuscendo a ottenere i soldi perché la donna non li trovava in casa, ha cercato il padre: lo ha raggiunto tra le bancarelle del mercato cittadino e ha picchiato in viso anche lui.



Alcune persone presenti in piazza in quel momento lo hanno afferrato per allontanarlo dal genitore, evitandogli danni peggiori e nel frattempo sono arrivati sul posto i Carabinieri della tenenza di Ercolano. Bloccato il 19enne, lo hanno arrestato per tentata estorsione e lesioni personali. Adesso è in carcere.