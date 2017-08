Ferisce con un coltello il marito della madre: 19enne denunciato

In piena notte la Polizia di Stato è intervenuta in Calata Capodichino dove, presso un’abitazione, era stata segnalata una persona ferita a seguito di una lite. Gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G. e del Commissariato S. Carlo Arena hanno notato, nell’androne dello stabile, un uomo ferito ed insanguinato.

La vittima, 51 anni, ha spiegato di essere stato ferito dal figlio della moglie, nato da una precedente relazione. Il 19enne, vedendo la madre litigare animatamente con l’attuale marito, non avrebbe esitato a colpirlo con un coltello, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

I poliziotti hanno subito chiamato il 118 che ha provveduto a condurre l'uomo all'ospedale S. Giovanni Bosco. Sequestrato, nella stanza da bagno, il coltello utilizzato dal giovane per ferire l’uomo. Gli agenti hanno denunciato il 19enne, in stato di libertà, per il reato di lesioni aggravate.