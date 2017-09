Lite per motivi sentimentali: 18enne ferito al polmone con un paio di forbici

Motivi sentimentali hanno portato alla lite scoppiata all’interno di un club-discoteca di via Giovanni Antonio Pasquale. Un 19enne di Capo Verde, residente a Chiaia, ha ferito un connazionale 18enne residente a Posillipo perforandogli un polmone con forbici da sarto.

A intervenire nel locale i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che, dopo una veloce ricostruzione dei fatti, hanno tratto in arresto il 19enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza al “Vecchio Pellegrini” ed è ricoverato in rianimazione per pneumotorace oltre che ferite da arma bianca al petto e alla spalla e alla mano sinistre; è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Rimaste ferite durante la lite anche una 33enne di origini capoverdiane e un connazionale 34enne che hanno riportato rispettivamente un profondo taglio alla coscia e una ferita lacero contusa alla mano.