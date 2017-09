Diciassettenne alla guida semina il panico in centro: il passeggero era sua madre

Guidava una Smart non assicurata, e senza aver mai conseguito la patente. Protagonista una ragazza di 17 anni, al fianco della quale in auto c'era sua madre. È stata fermata in piazza Garibaldi dalla polizia municipale.

I vigili l'avevano notata in via Casanova per la sua andatura: effettuava sorpassi azzardati, aveva passato tre semafori rossi e non si era fermata all'alt di una pattuglia.

Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarla. Le due donne, oltre a ricevere la contestazione per le ripetute violazioni al codice stradale, sono state segnalate alle autorità. La vettura è stata posta sotto sequestro.