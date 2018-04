16enne morto al Cardarelli: si è trattato di meningite

E' morto per meningite il 16enne originario di Marano ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli ieri mattina in codice rosso e a cui non sono bastate circa 2 ore di terapie rianimative.

La conferma è arrivata dagli esami sui campioni di sangue effettuati al Cotugno. Ora, come riferisce il Tgr Rai Campania, sarà effettuata l'autopsia.

Migliorano le condizioni della sorella 20enne, risultata negativa al meningococco.

L'Asl Napoli 2 Nord e l'Asl Napoli 1 hanno avviato le azioni di profilassi che riguarderanno i familiari del giovane deceduto, la sua abitazione e l'istituto scolastico che frequentava.