A 15 anni picchia mamma e sorella: in comunità

Non era la prima volta che lo faceva è stavolta dovrà occuparsi di lui una comunità di recupero per minori. Arrestato e portato in una struttura un 15enne a Marano di Napoli accusato di minacce e lesioni ai danni della madre e della sorella. Ad intervenire sono stati i carabinieri della Radiomobile di Marano. I militari sono stati chiamati da un'abitazione di via Mallardo dove un giovanissimo si stava agitando pericolosamente.

Lì i carabinieri hanno scoperto che il giovane dopo una lite aveva picchiato la madre 54enne e la sorella 16enne. Lo hanno arrestato e portato in comunità su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le due donne sono state medicate all'ospedale di Giugliano. Le loro contusioni sono state ritenute guaribili in un massimo di sette giorni.