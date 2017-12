Boscoreale: viaggiava con 15 chili di marijuana in auto, arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno fermato un 34enne di Angri, già noto alle forze dell'ordine, alla guida di un’utilitaria. Nell'automobile i Carabinieri hanno rinvenuto circa 15 kg di marijuana confezionata con bustoni di cellophane.

Tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, l'uomo è stato tradotto in carcere a Poggioreale.