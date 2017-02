Tentano di rubargli lo smartphone: 14enne accoltellato alla schiena

Accoltellato in Piazza Mercato per non aver voluto cedere il suo smartphone. La vittima è un 14enne napoletano.

Il giovane ha riferito alla polizia di essere stato avvicinato da alcuni ragazzi che,con minacce, volevano rubare il telefono. Di fronte al suo no, uno degli aggressori lo ha colpito alla schiena.

Per il 14enne, le prime cure presso l'ospedale Loreto Mare.