Violentato ripetutamente da undici persone: la vittima ha 13 anni

Violentato da undici persone per quattro anni in strada. La vittima è un ragazzino di 13 anni con lieve disabilità mentale. Ad accorgersi di tutto la madre che, in una occasione, ha notato il figlio e il gruppo di giovani in atteggiamenti ambigui.

Oggi i suoi aguzzini, come spiega Il Mattino, sono stati tutti individuati grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania guidati dal capitano Antonio De Lise.

Tre non sono imputabili, perché minori di 14 anni, mentre gli altri sono accusati di violenza sessuale e sequestro di persona.