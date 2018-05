Violentata dal branco resta incinta: orrore per una 12enne

Terribile episodio a Castellammare di Stabia. Una ragazzina di 12 anni è rimasta incinta dopo esser stata violentata da un gruppo di quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni.

L'episodio risale allo scorso aprile. Ad eseguire le ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli accusati sono stati i carabinieri, su ordine della Procura presso il Tribunale per i minori di Napoli.

La piccola vittima è di Gragnano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una serata tra amici - a Castellammare - si trasformò in incubo per la 12enne, costretta ad avere rapporti sessuali con i suoi quattro aguzzini. A far scattare le indagini, che si sono svolte in tempi particolarmente rapidi, è stata proprio la gravidanza sospetta della vittima.