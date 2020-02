Civico 7 - il musical: il primo spettacolo in italia con le musiche di Mia Martini, Renato zero e Loredana Bertè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Prosegue il tour di “Civico 7 - il Musical”, il primo spettacolo con le musiche di tre grandi interpreti della musica italiana, il nuovo progetto targato Musical Mood Company, con regia e coreografie di Denny Lanza e drammaturgia di Maria Chiara Chiti. Il fulcro dello spettacolo è la colonna sonora con le musiche di Mia Martini, Renato Zero e Loredana Bertè: tre grandi interpreti della musica italiana, dei quali ritroveremo dettagli caratteriali, rappresentati in scena tra i protagonisti della storia. Incorniciato da una scenografia semplice ma suggestiva, animato da coreografie di grande impatto, interpretato da un cast pieno di talento e diretto con una regia carica di sensibilità e rilevante spessore emotivo, Civico 7 il Musical si prefigge l’obiettivo di raggiungere con semplicità il cuore del pubblico. “Sono molto emozionato. Sono cresciuto con le musiche di questi grandi interpreti e Civico7 per me è un sogno che si realizza. Accostarsi alle musiche e alla sensibilità di Mimì, Loredana e Renato richiede umiltà, cuore, genuina passione. Con tale disposizione d’animo io e i miei artisti abbiamo allestito questo spettacolo”, dichiara con orgoglio il regista e coreografo Denny Lanza. “Si tratta di un tributo alle loro carriere: una storia inedita, toccante, profonda, nella quale lo spettatore potrà riconoscere, attraverso i personaggi e numerosi dettagli, alcuni tratti caratteristici dell’animo di questi tre grandi artisti” – precisa Lanza. “Civico 7 il Musical” racconta le vicende che si svolgono all'interno del Proscenium, un centro di recupero per artisti che non hanno raggiunto il successo. I protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con il mondo circostante, che li definisce “eterni sognatori”: troppo vecchi, non abbastanza talentuosi o illusi. Dovranno fare i conti con l'insoddisfazione e le frustrazioni derivanti da un passato pieno di paura e scelte sbagliate, con le loro carriere esposte allo scherno di molti e la certezza di essersi affidati alle persone sbagliate. Combattuti tra il bisogno di esprimere se stessi e il terrore di non riuscire ad essere compresi, intraprendono un viaggio interiore che li porterà alla scoperta di sette fasi fondamentali per migliorare le proprie vite: accettazione, coraggio, emozione, generosità, sacrificio, passione e rinascita. Sette fasi, come il civico dove è situato il Proscenium, il luogo che cambierà le loro vite per sempre. “La persona che vuoi essere, esiste già. È proprio lì, dentro di te” - È davvero troppo tardi per dargli la vita che merita?” CAST ARTISTICO Carla Schneck – VALSINHA, Giulia Mannini – DIANA, Anthony Dei Medici – DIEGO, Angelica Perroni – ALICE, Myriam Bizzarri – NORA, Giovanni Ceniccola – IVAN, Francesco Davi – RICCARDO, Stephanie Dansou – CYNTHIA, Camilla De Bernart – RACHELE, Serena Berneschi – POLLY, Silvia Spitaleri – NANCY, Fjoralba Kraja – BARBARA, Emanuela Collura – YVONNE, Enea Mandolini – THOMAS, Federica Ficara – TIZIANA, Carlotta Tempestini – OLGA, Jessica Carbone – SARA, Dalila Di Sabatino – VERA, Bianca Di Paola – STEFANIA e Aurora Pepoli – LORETTA. TEAM CREATIVO Regia e Coreografie Denny Lanza, Drammaturgia Maria Chiara Chiti, Direzione Musicale Carolina Cardini, Assistente Coreografo Giovanni Ceniccola, Aiuto Regia Davide Contu, Costumi Noell Maggini, Francesca Olmi, Andrea Lattarulo, Assistenti Di Produzione Andy Messeri, Alessandra Borrello, Ufficio Stampa Roberto Mazzone PROSSIME TAPPE 25 Febbraio 2020, Nuovo Teatro Pezzani, PARMA, ore 20.45 13 Marzo 2020, Teatro Italia, ROMA, ore 20.45 30 Marzo 2020, Teatro Acacia, NAPOLI, ore 20.45 17-18 Aprile 2020, ore 20.45; 19 aprile 2020, 0re 15.30 Teatro Guanella, MILANO CONTATTI e PREVENDITE: tel. 340 7837114; www.musicalmoodcompany.com

