Marechiaro, in vendita una villa con splendido giardino sul mare

Italy Sotheby’s International Realty, tra le più importanti società di intermediazione immobiliare di lusso, propone in vendita una affascinante villa a Napoli. Nell'oasi incantata di Marechiaro in parco esclusivo a pochi passi dal mare è situata questa affascinante proprietà immersa in un ampio giardino di oltre 700 metri quadri, con una straordinaria vegetazione mediterranea, suddiviso in una zona "salotto", vero cuore della casa, ed una zona "orto" dove la vicinanza al mare e la bellezza del verde creano un atmosfera di notevole bellezza.La villa di 460 mq. è estesa quasi esclusivamente su un unico livello, ma in modo articolato e scenografico. Luminossima, dotata di incantevoli soffitti a volta e ampie apertura a volta che ne conferiscono una fortissima personalità, la proprietà dispone di cinque camere e cinque bagni.

L'importante salone di rappresentanza si suddivide in tre aree, un area salotto con un enorme camino e l'altra area salotto/biblioteca più intima e raccolta, una sala da pranzo dalla quale si accede con facilità alla zona di servizio composta da una grande cucina corredata di suo terrazzino, ampio office con diversi vani dispensa e camera di servizio con bagno. La zona notte si compone di 4 camere da letto, di queste 3 sono situate al piano terra ciascuna con proprio bagno e tutte con accesso sul giardino. La camera master invece è situata al piano superiore ed è composta da un'area studio e dalla camera vera e propria, col suo bagno e la sua cabina armadio. La suite accede ad un panoramicissimo terrazzo con vista Marechiaro di rara bellezza. La proprietà si completa di ampia cantina, box coperto e diversi posti auto scoperti. La trattativa è riservata, ma per informazioni è possibile visitare il sito.