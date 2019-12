Come risparmiare sulle bollette durante le feste di Natale

Addobbi luminosi per le diverse camere e luci per l’esterno anche a Napoli sono ormai elementi fondamentali per il Natale di chi adora l'home decor e ama trasformare la casa in villaggio di Babbo Natale. Per non essere costretti a pagare un conto salato alla fine delle feste, ecco le contromisure indispensabili da prendere:

Le luci

Meglio scegliere i led, sia per l’albero che per l’esterno. Molto più luminosi, grazie ai toni sul blu, fanno risparmiare fino al 90% rispetto alle classiche catene luminose ad incandescenza. Il costo d'acquisto sarà rapidamente ammortizzato dal risparmio sul consumo oltre che dalla durata, decisamente superiore.

Se siete particolarmente distratti e rischiate di lasciare luci accese ovunque, anche di giorno, quando è praticamente inutile, meglio pensare ad installare un sistema di controllo da remoto o, meglio ancora, un timer su cui impostare l’orario di accensione e spegnimento.

Durante le serate casalinghe le luci di Natale diventano una fonte di illuminazione ideale per sostituire quella tradizionale: spegnete lampadari e piantane e godetevi l'atmosfera. Un camino o una stufa a pellet contribuiranno ad aggiungere luce e atmosfera oltre che a provvedere al riscaldamento.

La cucina

Durante il periodo di Natale la cucina svolge un ruolo centrale. Significa che si trascorre molto tempo ai fornelli e che si utilizzano maggiormente gli elettrodomestici ,dal forno alla lavastoviglie, passando per friggitrici, impastatrici, frullatori etc. .

Per risparmiare ricordate di usare il forno solo quando serve davvero, ripiegando su un fornetto o sul microonde per cuocere o scaldare pietanze di proporzioni ridotte. Non dimenticate poi di coprire le pentole con i coperchi: i cibi cuoceranno prima e il consumo di gas sarà praticamente dimezzato.

Durante pranzi e cene, complici il cibo e il maggior numero di persone in casa, l'atmosfera sarà più cada: meglio quindi abbassare il termostato. La casa sarà calda e il risparmio assicurato

Prodotti online per il risparmio energetico

Luci LED a Batteria

Luci LED

Programmatore Timer

Termostato Intelligente

Valvole Termostatiche