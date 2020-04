Acqua: da ABC rateizzazioni straordinarie per l'emergenza Covid

ABC, l’azienda municipalizzata per l’acqua pubblica,ha varato misure straordinarie per andare incontro agli utenti che si trovano in difficoltà a causa del lungo lockdown e della grave crisi sociale che le misure anti-contagio stanno innescando nella nostra città.

«In considerazione della vocazione pubblica di ABC- spiega Sergio D’Angelo Commissario straordinario di ABC Napoli - abbiamo previsto ulteriori misure che si aggiungono a quelle già adottate finora, per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori».

La decisione - spiega una nota - tiene conto del fatto che il territorio di Napoli, dove ABC fornisce l’acqua, è caratterizzato da un complesso tessuto sociale con rilevanti situazioni di disagio economico che l’emergenza di questo periodo ha acutizzato. Per questo, dopo aver posto in essere azioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, a tutela della salute e sicurezza sia degli utenti che dei dipendenti, ABC ha provveduto nelle scorse settimane a rafforzare le attività a servizio dell’utenza attraverso il sito web, i canali social e i call center.

Agli utenti che ne faranno richiesta, ABC Napoli:

