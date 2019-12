Freddo: come evitare la rottura del contatore dell'acqua

I cambiamenti repentini di temperatura, in particolare nella zona collinare della città, possono facilmente provocare la rottura del contatore dell'acqua. Con un po' di accortezza, tuttavia, il danno può essere evitato.

Per impedire che bruschi cali termici ne determinino la rottura lasciando la casa senz'acqua, infatti, è sufficiente coprire bene il contatore, in modo da proteggerlo.

Cosa NON fare:non rivestire mai il contatore dell'acqua con giornali, cartoni o panni in stoffa. Sono infatti tutti materiali che assorbono acqua e umidità e, quindi, finirebbero solo per peggiorare la situazione.

Cosa fare: i materiali più adatti per rivestire il contatore hanno caratteristiche isolanti e sono il polistirolo e il poliuretano espanso. Efficace anche la lana vetro, che spesso si trova come materiale di scarto dei cantieri.

Ricordate di proteggere sempre anche le tubature all’aperto, sia in entrata che in uscita dal contatore.