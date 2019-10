Villa Russo: il Comune pronto ad agire in danno dei proprietari

Il Comune di Napoli annuncia di essere pronto ad agire in danno dei proprietari per la bonifica di Villa Russo, l’ex casa di cura di Miano diventata una discarica abusiva di rifiuti.

Dal 16 febbraio 2018, dopo l’intervento della polizia ambientale seguito alle prime segnalazioni, l’area è sotto sequestro e affidata alla custodia giudiziaria dei proprietari. Nel maggio del 2019 i proprietari erano stati diffidati a chiudere di tutti i varchi d'accesso, in modo da evitare ulteriori depositi abusivi di rifiuti. L’8 ottobre, scorso, quindi, con un'ordinanza è stato intimato ai proprietari - ben 55 - di intervenire per il risanamento dell’area. Trascorsi 120 giorni dalla notifica, in caso di inadempimento, il Comune potrà agire in danno dei proprietari. Simile la situazione per la questione sicurezza dell'edificio: se i proprietari non interverranno, infatti, si potrebbe profilare un nuovo intervento in danno da parte di Palazzo San Giacomo.