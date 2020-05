Sanificazione dei locali: occhio alle truffe!

Uno degli adempimenti più importanti richiesti dalla Fase 2 dell'emergenza epidemica da Coronavirus è la sanificazione dei locali comuni che, ovviamente, deve essere corretta ed efficace.

Prima di affidare l'incarico, bisogna innanzitutto prestare attenzione al prezzo: “da Napoli, e in generale dal Sud ci arriva notizia di sanificazioni realizzate a 30 euro, una cifra assolutamente fuori mercato, che suscita forti preoccupazioni circa il corretto svolgimento dell'attività di decontaminazione e quindi il rischio di contagio per gli avventori", spiega Pasquale Mario Bacco, amministratore delegato di Meleam, Spa che riunisce un gruppo di aziende che operano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella gestione e certificazione aziendale. Cattive notizie arrivano però anche dal Nord: “si va da un eccesso all'altro – dice Bracco – sappiamo di imprenditori-sciacalli che nelle regioni più colpite dalla pandemia, e quindi in quelle settentrionali, chiedono fino a 2mila euro per sanificare un locale”.

Sanificazioni: i costi-base

Un costo congruo per una corretta sanificazione e il rilascio del certificato per Meleam è stimabile attorno a 1,30/1,60 euro al metro quadrato. Ovviamente, con l'aumentare delle dimensioni dei locali, si abbassa il costo per singolo metro quadrato fino a circa 0,50/0,80 euro.

“Dietro un prezzo molto più alto o più basso – conclude Bacco - si nasconde la truffa”.