Coronavirus, quanto resiste sulle superfici? La risposta dei virologi

Quanto tempo il Coronavirus che provoca il CoVid-19/Sars 2 mantiene la sua capacità di infettare al di fuori dell'organismo umano?

l'Istituto nazionale di Sanità statunitense avvisa che "il virus resta stabile per ore in aerosol e sulle superfici". Dopo le prime indicazioni giunte da Wuhan, che avvisavano della presenza per giorni di segmenti del virus su tutte le superfici degli ambienti in cui si trovavano le persone malate, il National Institutes of Health, CDC, UCLA and Princeton University, ha condotto un apposito studio di laboratorio e pubblicato i risultati su The New England Journal of Medicine.

Quanto tempo resta attivo il virus Lo studio condotto negli Usa rileva che il Coronavirus che provoca il CoVid è rintracciabile in aerosol per oltre 3 ore e che, ad una temperatura compresa tra i 21-23°C - grosso modo quella delle nostre abitazioni - ad un tasso di umidità del 40%, la sua capacità di infettare per

- cartone: si dimezza in circa 5 ore, si abbatte dopo circa 24 ore

- rame: si dimezza in circa 2 ore, si abbatte dopo circa 5 ore

- acciaio inossidabile: si dimezza in circa 6 ore, si abbatte in oltre 48 ore

- plastica: si dimezza in circa 7 ore, si abbatte in oltre 72 ore.

Il virus, dunque, in via generale, conserva la sua carica virale per diverse ore sulle più comuni superfici, per poi perderla, molto lentamente. Da qui la necessità di igienizzare gli ambienti domestici con grande attenzione e, soprattutto, quella di lavare sempre accuratamente le mani evitando di toccare occhi, naso e bocca.