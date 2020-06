Trucchi e segreti per mantenere il freezer pulito ed efficiente e risparmiare

Il congelatore è un elettrodomestico importantissimo, per chi ha famiglia come per chi vive da solo: consente di avere sempre a portata di mano cibi pronti, se non amiamo stare dietro i fornelli o non abbiamo tempo di cucinare, oppure scorte di prodotti di stagione non sempre facili da reperire. Con l’arrivo dell’estate, poi, diventa indispensabile per chi ama il gelato in qualsiasi momento della giornata.

Per garantire l'efficienza del freezer e la corretta conservazione degli alimenti, oltre che un certo risparmio di energia elettrica, però, dobbiamo procedere ad un'adeguata manutenzione, provvedendo almeno due volte l’anno alla cosiddetta sbrinatura, rimuovendo il ghiaccio che si forma lungo le pareti o, peggio ancora, sulle guarnizioni impedendo la corretta chiusura della porta e costringendo il motore a lavorare sotto sforzo.

Come sbrinare il congelatore

Svuotare Per sbrinare il freezer, ovviamente, la prima cosa da fare è svuotarlo completamente: meglio quindi programmare l'operazione, organizzando spesa e consumo degli alimenti già presenti. Per non interrompere la catena del freddo, durante le oprazioni di pulizia, i congelati possono essere sistemati all’interno di borse termiche in cui avremo cura di sistemare anche alcune mattonelle refrigeranti: dopo averle ben chiuse, le borse termiche potranno essere avvolte in carta da giornale che ha un forte potere isolante.

Spegnere Sistemato il cibo, è indispensabile ricordare di staccare la spina del congelatore: se è del tipo integrato nel frigorifero, è sufficiente spegnerlo con l’apposito pulsante. In questo modo non solo si evita di sforzare il motore del congelatore, con il rischio di danneggiarlo, e quindi di consumare energia in più, ma soprattutto non si corre inutilmente il rischio di prendere la "scossa" in caso di dispersioni o di anomalie nel funzionamento dell'allaccio alla corrente.

Rimuovere Se il tempo a nostra disposizione non è molto, eventuali formazioni di ghiaccio potranno essere rimosse con l'aiuto di un po' di acqua calda. Attenzione: l'acqua calda non va mai versata nel freezer perchè riscieremmo di danneggiarlo in maniera irrimediabile. Meglio versarla in contenitori di plastica che poiposizioneremo all’interno dei cassetti o del vano: il calore scioglierà il ghiaccio che poco alla volta si staccherà dalle pareti. Diversamente si potrà procedere a "massaggiare" il ghiaccio con una spugna morbida, antigraffio, bagnata di acqua calda.

Per rimuovere i blocchi più grandi, inoltre, possiamo aiutarci con un apposito raschietto, rigorosamente da scegliere tra quelli pensati apposta per il congelatore: non hanno parti metalliche che potrebbero danneggiare il nostro freezer. In ogni caso è sempre sconsigliato agire con forza sulla serpentina.

Pulire Rimosso il ghiaccio, procederemo ad asciugare l'acqua con una panno in microfibra e quindi a pulire eventuali residui e macchie. Se lo sporco è persistente possiamo utilizzare una miscela di acqua e bicarbonato e quindi risciacquare.

Dopo aver pulito ed asciugato il freezer, per rallentare la formazione del ghiaccio possiamo passare sulle pareti uno strato di olio vegetale: è.un piccolo trucco che funziona!

Dopo aver chiuso lo sportello, quindi, finalmente possiamo accendere il nostro congelatore. Prima di riempirlo, sarà necessario attendere circa 30 minuti, facendo ben attenzione a controllare le condizioni degli alimenti: se infatti è iniziato il processo di scongelamento, dovremo procedere alla cottura

