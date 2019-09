Casa: come prepararla all'inverno

Le pulizie d’autunno sono fondamentali per preparare la casa all'arrivo dell'inverno. Ecco dunque la lista delle cose da fare per assicurarsi un ambiente domestico sempre accogliente e pronto ai lunghi mesi di freddo e pioggia che di consueto accompagnano i mesi da novembre a febbraio.

Cucina

E' la stanza in cui la famiglia trascorre più tempo. Particolare attenzione deve essere dedicata a filtri e motori degli elettrodomestici, provvedendo ad una pulizia accurata. Sempre meglio, poi, verificare la data di scadenza dei prodotti in dispensa.

Una soluzione di acqua e aceto o acqua e limone garantirà pulizia e igiene di frigorifero, lavastoviglie e mobili vari .

Attenzione in particolare alla formazione di muffa: meglio intervenire subito.

Camera da letto

Il cambio di stagione è l’occasione giusta per mettere in ordine ed eliminare i capi che non si indossano più. Qualche goccia di olio di tea tree su un panno morbido e soffice contribuirà a disinfettare, prevenire i cattivi odori, contrastare la muffa.

Meglio pulire accuratamente sotto letti, e scrivanie con l’aspirapolvere.

Soggiorno

Il soggiorno è in genere il cuore della casa, dove ci si ritrova per conversare, guardare la tv o leggere . Le pulizie autunnali possono essere l'occasione per rinnovare l'ambiente: magari con un nuovo coprivano , un plaid, tappeti o cuscini in tinta. Non dimenticate di effettuare una buona pulizia di sedie, poltrone e divani, utilizzando prodotti specifici .

Le pulizie d’autunno non possono dirsi complete se non si pulisconovetri e tende. Riuscire a mantenere pulite le finestre, inoltre, è fondamentale per garantire un ottimale passaggio della luce, durante l'inverno già molto rada e fioca .

Ricordate di rimuovere le zanzariere, conservandole accuratamente per il ritorno della bella stagione e, se non l'avete già fatto, lavate le tende in lavatrice con il ciclo più adatto.

Bagno

E’ questo il momento di lavorare di olio di gomito in bagno procedendo alla pulizia di mattonelle, box doccia e del water e provvedendo alla necessaria manutenzione sostituendo le guarnizioni che mostrano segni di usura. Prestate sempre la massima attenzione alle tracce di muffa: caloriferi, ristagno di umidità e finestre chiuse sono elementi di rischio.

