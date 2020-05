Polverina gialla su davanzali e balconi? Ecco di cosa si tratta e come eliminarla

Da qualche giorno è impossibile non notare su balconi e davanzali una polverina gialla che poi, lasciando le finestre aperte, in un lampo ricopre anche pavimenti e mobili.

Non è una sostanza chimica, fuoriuscita da qualche stabilimento, e nenanche un disinfettante lanciato nell'aria contro virus e batteri. Si tratta semplicemente di polline: le condizioni di umidità e temperatura, infatti, quest'anno lo hanno reso ovunque particolarmente abbondante. Fondamentale per il ciclo vitale, il polline è tuttavia la causa princiaple di molte allergie. Importante quindi, almeno una volta al giorno, eliminarlo dagli ambienti in cui si soggiorna più a lungo.

Come pulire

Senza alcun dubbio l'spirapolvere costituisce lo strumento ideale per pulire in maniera precisa. Diversamente, per evitare di spargere il polline nell'aria, sarà preferibile procedere con un panno leggermente inumidito e una buona dose di pazienza.

Mobili

Provate ad eliminare un primo strato di polline con un panno antistatico e poi ripassate la superficie con un prodotto igienizzante.

Bucato

Prima di rientrarli, sbattete bene i panni. Anche se sole e aria asciugano rapidamente il bucato, soprattutto se siete soggetti allergici, meglio comunque utilizzare l'asciugatrice o uno stendino in casa.

Capelli e abiti

Anche se non ce ne rendiamo conto, il polline si posa anche sugli indumenti che indossiamo e sui capelli. Per questo, oltre che generali esigenze di igiene, meglio non riporre subito nel guardaroba gli abiti utilizzati per uscire e, se non si hanno capelli troppo difficili da asciugare, fare una bella doccia con shampoo prima di andare a letto.

Con questi piccoli accorgimenti, la stagione del polline sarà sicuramente meno fastidiosa